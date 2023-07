Tennisster Vondrousova naar finale op Wimbledon

De Tsjechische tennisster Marketa Vondrousova heeft zich ten koste van de Oekraïense Elina Svitolina geplaatst voor de finale op Wimbledon. De ongeplaatste Vondrousova, nummer 42 van de wereld, was in twee sets te sterk: 6-3 6-3.

Voor Vondrousova wordt het haar eerste finale op Wimbledon. De 24-jarige Tsjechische was in 2019 al eens finalist op Roland Garros. Die finale verloor ze destijds van de Australische Ashleigh Barty.

“Ik kan het niet geloven”, zei Vondrousova over het bereiken van de finale in Londen. “Ik ben ontzettend blij dat ik de finale heb gehaald. Het was een zware wedstrijd en ik was super nerveus. Ik was eigenlijk de hele wedstrijd nerveus. Hoewel ik in de tweede set met 4-0 voorstond, kwam ze terug. Ik ben blij dat ik het uiteindelijk heb gehaald.”

De Tsjechische is de eerste ongeplaatste speelster die in de ‘open era’ de finale op Wimbledon heeft gehaald.

Vondrousova verraste eerder deze week al door de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 4 van de wereld, te verslaan in de kwartfinales.

Svitolina, die wordt gecoacht door Raemon Sluiter, strandde vier jaar geleden ook in de halve finales van Wimbledon. De Oekraïense schakelde eerder deze week Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, uit in de kwartfinales. Svitolina was op het Londense gras in drie sets te sterk voor de Poolse favoriete: 7-5 6-7 (5) 6-2.

Vondrousova neemt het zaterdag in de finale op tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Tunesische Ons Jabeur en de als tweede geplaatste Belarussische Aryna Sabalenka.