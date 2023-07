Tourrenners vertrokken voor lastige heuvelrit

De renners in de Tour de France hebben zich om 13.05 uur in Roanne in gang gezet voor de twaalfde etappe, een lastige rit naar Belleville-en-Beaujolais. Onderweg liggen drie beklimmingen van de derde en twee van de tweede categorie. De top van de laatste helling, de Col de la Croix Rosier, ligt op 28 kilometer van de finish. Bovenop liggen ook bonificatieseconden klaar voor de eerste drie renners die passeren.

Er zijn nog 168 renners in koers na de afmelding van Fabio Jakobsen, de Nederlandse sprinter van Soudal – Quick-Step die in de vierde etappe ten val was gekomen en daarna niet meer het gewenste niveau haalde.

De Deen Jonas Vingegaard is nog steeds de drager van de gele leiderstrui. Tadej Pogacar, zijn Sloveens rivaal, volgt op 17 seconden. De Belg Jasper Philipsen bezit de groene puntentrui. De Amerikaan Neilson Powless hult zich opnieuw in de bergtrui. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.