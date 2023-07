Vingegaard en Pogacar verwachten felle strijd op Grand Colombier

Geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn uitdager Tadej Pogacar verwachten vrijdag een felle strijd in de dertiende etappe van de Tour de France. De rit eindigt met de beklimming van de Grand Colombier, een berg van de buitencategorie. “Ik ben klaar voor het gevecht morgen”, zei de Deen van Jumbo-Visma.

Vingegaard keek terug op een zware twaalfde etappe. “We hadden het onder controle. We wilden een sterke ontsnapping die het tot het einde zou halen, zodat de bonificatieseconden weg zouden zijn. Het was in de slotfase lastig. De vermoeidheid stapelt zich allemaal op. We gaan het merken in de derde week.”

Eerst volgt nog de etappe met de Grand Colombier. “Ik voel me goed”, zei Vingegaard. “Het wordt een zware finale op die lange klim. Het zal een gevecht tot de top worden voor ons beiden. Het zal er echt op aankomen wie zich goed voelt en wie niet.”

Pogacar kondigde alvast aan te gaan aanvallen. De Sloveen won de vorige keer, in 2020, dat de finish op de Grand Colombier lag de etappe. “Ik herinner het me”, zei hij. “Ik wil winnen. Het is een mooie klim. Als ik de benen heb, zal ik aanvallen. Ik zal er goed zijn.”

De kopman van UAE Team Emirates had in de twaalfde rit rustig aan gedaan, zei hij. Waar Jumbo-Visma mogelijke aanvallen van Pogacar verwachtte, ook vanwege de bonificatieseconden, bleven die uit. “We hebben als team energie kunnen sparen. Het was een goede dag”, zei de nummer 2 van het klassement.