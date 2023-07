Wereldrecordhouder Kipchoge opnieuw naar marathon in Berlijn

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge doet dit jaar opnieuw mee aan de marathon van Berlijn. De tweevoudig olympisch kampioen kan in de Duitse stad de eerste atleet worden die de marathon van Berlijn vijf keer wint. Voor Kipchoge geldt de race als voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024.

“Op mijn weg naar de Olympische Spelen van Parijs ga ik graag terug naar de marathon van Berlijn, omdat dit voor mij de perfecte voorbereiding is”, zegt Kipchoge. “Ik heb daar geweldige herinneringen en ik kijk ernaar uit om weer door de straten van Berlijn te rennen, samen met de duizenden hardlopers die mee zullen doen.”

Kipchoge liep vorig jaar in Berlijn een nieuw wereldrecord. De 38-jarige Keniaan behaalde over 42,195 kilometer een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. De oude toptijd stond ook al op naam van Kipchoge, die in 2018 in Berlijn een tijd liep van 2.01.39. In 2015 en 2017 was hij ook al de beste in de Duitse hoofdstad.

De marathon van Berlijn vindt dit jaar plaats op 24 september.