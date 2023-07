Zeilsters handhaven zich aan kop in olympisch testevent

Zeilsters Marit Bouwmeester (Ilca 6-klasse) en Odile van Aanholt en Annette Duetz in de 49’erFX-klasse gaan nog steeds aan de leiding bij het olympisch testevent voor de kust van Marseille.

Bouwmeester finishte in de zevende en achtste races als tweede en als vierde. Met één schrapresultaat gaat ze aan de leiding met 30 punten voor Anne-Marie Rindom uit Denemarken en Maud Jayet uit Zwitserland.

“Het was een stabiele dag voor wat betreft mijn resultaten”, zei Bouwmeester. “De mistral is altijd heel erg hard en komt hier over een eiland. Je voelt je nooit echt comfortabel hier, het is veel vechten. Het voelt ook niet alsof ik superdominant ben deze week. Maar ik ben gewoon constant en dat helpt me door de week.”

Zeilsters Van Aanholt en Duetz noteerden een tweede, zesde en zesde plaats. Ze leiden met 28 punten voor de Amerikaanse en Zweedse boot.

“Het was vooral racen en eenmaal op kop hebben we ook wel gedacht ‘geen risico, overleven'”, zei Van Aanholt over de harde mistralwind. “De eerste race was heel lastig. Vlak onder het eiland, harde wind met veel shifts. De races daarna waren er nog meer opties. Nog meer ups en downs. Het is onmogelijk om alles goed te doen. Daar zijn we nog wel een heel klein beetje gefrustreerd over. Want dat willen we wel.”

Kitefoiler Annelous Lammerts plaatste zich als de nummer zes voor de halve finale in de Medal Series. Ze moet daarin winnen om zich te plaatsen voor de finale. “Ik moet zelf twee keer winnen om de finale te halen”, keek ze vooruit. “Onder andere van Daniele Moroz, de vijfvoudig wereldkampioene. Ik ga alles geven.”

Duko Bos klom in de Ilca 7-klasse naar de achtste plaats. Windfoiler Sara Wennekes staat na negen races vierde in het klassement. Windfoiler Huig-Jan Tak staat na negen races op de negende plaats.