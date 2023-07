Alcaraz hoopt met minder zenuwen kans op kramp te verkleinen

Carlos Alcaraz gaat alles in het werk stellen om zondag in de finale van Wimbledon niet opnieuw gehinderd te worden door een krampaanval. Alcaraz neemt het op tegen Novak Djokovic en tijdens het laatste duel met de Serviër werd de Spanjaard getroffen door kramp.

“Ik ga proberen de baan op te komen met minder zenuwen dan tijdens Roland Garros. Ik ga proberen er meer van te genieten, wat ik in Parijs waarschijnlijk helemaal niet heb gedaan in de eerste set”, zei Alcaraz vrijdagavond na zijn overtuigende zege op de Rus Daniil Medvedev (6-3 6-3 6-3).

“Ik ga me ook iets anders voorbereiden. Fysiek ga ik hetzelfde doen, maar mentaal ga ik het anders aanpakken om kalm te blijven en te laten zien dat ik niet nerveus ben. Ik moet even vergeten dat ik een finale ga spelen tegen Novak.”

Begin juni troffen Alcaraz en Djokovic elkaar in de halve eindstrijd van Roland Garros. Na 1-1 in sets werd Alcaraz getroffen door kramp in zijn hele lichaam. Hij verloor de derde en vierde set allebei met 6-1, waarmee het duel eindigde met een behoorlijke anticlimax.

De 20-jarige Alcaraz kan zijn tweede grandslamtitel veroveren. Vorig jaar won hij de US Open.