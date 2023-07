Atlete Seedo wint 100 meter bij EK onder 23

Atlete N’ketia Seedo heeft bij de bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar goud gewonnen op de 100 meter. De 20-jarige Nederlandse kwam in Espoo in Finland tot een tijd van 11,22 seconden. Ze bleef daarmee wel boven de olympische limiet van 11,07 en de WK-limiet van 11,08.

De Hongaarse Boglarka Takacs eindigde in 11,30 als tweede, voor de Zwitserse Melissa Gutschmidt (11,33).

Raphael Bouju behaalde op de 100 meter voor mannen zilver. Het 21-jarige sprinttalent klokte 10,17 seconden. De Brit Jeremiah Azu won in 10,05. Bouju hoopte onder de 10 seconden te duiken. Bij 10,00 of lager had hij zich voor de wereldkampioenschappen en Olympische Spelen geplaatst. Het Nederlands record is met 9,91 sinds 2012 in handen van Churandy Martina. Nsikak Ekpo, een andere Nederlander in de finale van de 100 meter, werd met 10,39 zesde.

Atlete Zoë Sedney noteerde op de 400 meter met 52,02 seconden een persoonlijk record. Dat was niet genoeg voor een medaille. Sedney eindigde als vierde.