Djokovic en Alcaraz al voor droomfinale in koude oorlog

Tennissers Novak Djokovic en Carlos Alcaraz kunnen elkaar op Wimbledon pas in de eindstrijd treffen. Maar voor de halve finales is de koude oorlog tussen beide favorieten voor de titel al een beetje begonnen.

Djokovic klaagde over een gebrek aan rust tijdens de trainingen, toen hem door Servische journalisten werd voorgelegd dat het begeleidingsteam van Alcaraz zijn oefensessies volgde. “Iedereen kijkt mee om te zien wat er speelt en waar je mee bezig bent”, zei hij.

Djokovic weet niet of het klopt dat de vader van Alcaraz zijn trainingen heeft gefilmd. De Spaanse nummer één van de wereld reageerde luchtig toen hem daar naar werd gevraagd. “Dat kan best kloppen”, antwoordde hij. “Mijn vader is een groot tennisfan. Ik denk dat hij hier ’s ochtends om elf uur komt en ’s avonds om tien uur weer vertrekt. Hij kijkt naar de wedstrijden en trainingen van iedereen.”

Alcaraz denkt niet dat hij voordeel kan trekken uit eventuele opnames van zijn vader. “Je kan al zoveel trainingen van Djokovic op verschillende platforms bekijken. Ik denk niet dat videobeelden mij kunnen helpen.”

Voor de gedroomde finale op Wimbledon moeten Djokovic en Alcaraz vrijdag eerst nog hun halve finales tot een goed einde brengen. Djokovic neemt het op tegen de Italiaan Jannik Sinner. Alcaraz stuit op de Rus Daniil Medvedev. Alcaraz is als eerste geplaatst op Wimbledon, Djokovic als tweede.

De Serviër heeft afgelopen jaar een aantal grote toernooien gemist omdat hij zich niet wilde inenten tegen het coronavirus. Beide rivalen troffen elkaar dit seizoen in de halve finales van Roland Garros. Djokovic won toen eenvoudig omdat Alcaraz na twee sets kramp kreeg.