Djokovic verslaat Sinner in drie sets en bereikt finale Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Jannik Sinner geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Serviër won ditmaal in drie sets van de Italiaan, die hem vorig jaar nog tot een vijfsetter had gedwongen: 6-3 6-4 7-6 (4). De 36-jarige Djokovic, die in de derde set twee setpunten wegwerkte, is nu nog maar één zege verwijderd van zijn 24e grandslamtitel.

Vorig jaar troffen Djokovic en Sinner elkaar in de kwartfinales van Wimbledon. Djokovic maakte toen een achterstand van 2-0 in sets ongedaan. Dit was de derde ontmoeting tussen de twee en Djokovic leidt onderling met 3-0.

In zowel de eerste als de tweede set had Djokovic aan een vroege break voldoende voor setwinst. Sinner ging echter beter spelen in de derde set en had daarin continu de leiding, al moest hij bij 1-1 wel drie breakpoints op een rij wegwerken.

Bij een 5-4-voorsprong in de derde set was Sinner één punt verwijderd van setwinst, maar hij was te slordig op de belangrijke momenten. Het draaide uit op een tiebreak en daarin gaf de 21-jarige Italiaan een 3-1-voorsprong uit handen. Na 2 uur en 47 minuten benutte Djokovic zijn eerste wedstrijdpunt.

“Het zat erg dicht bij elkaar en de stand geeft niet helemaal weer wat er is gebeurd op de baan. De derde set had beide kanten op kunnen vallen, maar hij stond me toe een tiebreak te spelen”, aldus Djokovic. “Hij heeft bewezen waarom hij een van de leiders van de nieuwe generatie en een van de beste spelers ter wereld is. Het voelt goed om deel uit te maken van die generatie. 36 is het nieuwe 26 en dat voelt goed. Ik heb nog veel motivatie.”

In de beginfase van de tweede set was er een opvallend moment. Djokovic kreeg een punt tegen omdat hij volgens de umpire te hard kreunde en daardoor zijn tegenstander hinderde. In de derde set werd de Serviër in de game waarin hij twee setpoints wegwerkte zelf gehinderd door iemand uit het publiek. Hij trakteerde de toeschouwer op een cynisch applausje, voordat hij zich herpakte.

In de finale neemt de nummer 2 van de wereld het op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev.

Op 7 juli 2013 verloor Djokovic, die aast op zijn vijfde titel op een rij in Londen, voor het laatst een wedstrijd op de hoofdbaan van Wimbledon. Hij moest toen in de finale zijn meerdere erkennen in Andy Murray.