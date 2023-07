Kwiatkowski profiteert van marge kopgroep en boekt tweede ritzege

Wielrenner Michal Kwiatkowski had niet verwacht de etappezege te kunnen pakken in de dertiende rit van de Tour de France. Hij bleef uit de vroege vlucht de groep met favorieten voor en kwam na 137,8 kilometer solo aan op de Grand Colombier. “Ik denk dat ze een te grote ontsnapping hebben laten wegrijden”, zei de Pool van Ineos Grenadiers die zijn tweede ritzege in de Ronde van Frankrijk boekte na de etappewinst in 2020.

Kwiatkowski hoopte met de ontsnapping een vrije doortocht naar de voet van de slotklim te krijgen. Hij begon aan de slotklim met bijna 4 minuten voorsprong. “Ik had nooit gedacht dat de groep voor de etappezege zou kunnen rijden. Maar om eerlijk te zijn is het niet gemakkelijk om te achtervolgen op een groep van negentien renners. Ik vond mijn beste benen die ik ooit heb gehad. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was.”