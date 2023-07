Sprinter Ewan tiende renner die afstapt in Tour de France

Caleb Ewan is vrijdag afgestapt in de Tour de France. De Australische sprinter is daarmee de tiende wielrenner die de Franse rittenkoers dit jaar voortijdig verlaat.

Ewan, die fietst voor de Belgische ploeg Lotto Dstny, slaagde er door de hegemonie van de Belg Jasper Philipsen niet in om een etappe te winnen. Hij stond 163e in het algemeen klassement, op bijna drie uur achterstand van de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

Lotto Dstny zag eerder de Italiaan Jacopo Guarnieri uitvallen en vervolgt de Tour met zes renners.