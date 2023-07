Strijd om gele trui verwacht op Grand Colombier

De dertiende etappe van de Tour de France eindigt met een loodzware klim naar de top van de Grand Colombier. Qua hoogte is de berg in de Jura niet te vergelijken met de Alpencols die de komende dagen volgen. Maar voor de finish op 1500 meter hoogte ligt een klim van 17 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent. De strijd om het geel zal er ongetwijfeld losbarsten.

Het peloton vertrekt op Frankrijks nationale feestdag om 13.45 uur vanuit Châtillon-sur-Chalaronne. Lang blijft het redelijk vlak tot kort voor de tussensprint na 87 kilometer in Hauteville-Lompnès. Die ligt halverwege een beklimming die geen punten voor het bergklassement oplevert. Na een lange afdaling wordt de voet van de Grand Colombier bereikt, de col die voor de vijfde keer in de Tour is opgenomen. Pas voor de tweede keer is de finishstreep er getrokken. De vorige keer was dat in 2020 en won de Sloveen Tadej Pogacar, die later met winst in de tijdrit op de voorlaatste dag zijn landgenoot Primoz Roglic het geel nog ontfutselde.

Van Pogacar, tweede op 17 seconden achter de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard, wordt weer een aanval verwacht. Rond 17.30 uur zal duidelijk zijn of de Tour een nieuwe leider heeft.