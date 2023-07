UCI sluit transgendervrouwen uit van wedstrijden wielrensters

Vrouwelijke transgenders die na de mannelijke puberteit hun transitie hebben ondergaan mogen niet meer meedoen aan wedstrijden voor wielrensters op de UCI-kalender. De internationale wielerunie UCI heeft vrijdag de nieuwe regel bekendgemaakt, die vanaf 17 juli in werking gaat. Atleten die niet in aanmerking komen voor de vrouwencategorie, mogen zonder restrictie deelnemen bij de mannen.

De UCI laat weten dat het ook meefinanciert aan een onderzoeksprogramma dat zich richt op de veranderingen in fysieke prestaties van goed getrainde atleten die een hormoonbehandeling ondergaan voor een transitie.

Het valt onmogelijk uit te sluiten dat de vrouwelijke transgenderatleten een blijvend voordeel hebben in biomechanische aspecten, zoals de vorm en plaatsing van de botten in de ledematen, stelt de wielerunie. UCI-voorzitter David Lappartient zegt dat “wielrennen open moet staan voor iedereen, ook transgenders”, maar dat zijn organisatie ook “de plicht heeft om iedereen gelijke kansen te bieden in competities”. “Deze plicht heeft de UCI ertoe gebracht te concluderen dat op basis van de huidige wetenschappelijke kennis de gelijke kansen tussen vrouwelijke deelnemers en transgendervrouwen niet zijn gegarandeerd.”