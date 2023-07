Vingegaard beperkt schade en kijkt uit naar volgende bergetappes

Jonas Vingegaard moest in de Tour de France toestaan dat zijn rivaal Tadej Pogacar in de laatste honderden meters van de bergetappe naar Grand Colombier enkele seconden tijdwinst op hem pakte. De Deen is blij dat hij nog de gele leiderstrui heeft. “Het doel was om mijn gele trui te verdedigen. Dat is me gelukt”, zei de kopman van Jumbo-Visma.

“Ik ben best tevreden met de uitslag van vandaag, want ik wist dat deze rit me niet erg lag”, zei Vingegaard. “Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Ik voel me goed en mijn benen zijn goed. Ik kijk uit naar de volgende twee etappes. Die zullen heel anders zijn dan de rit van vandaag die slechts één zware beklimming op het einde had. Morgen wordt heel anders.”

De Deen verwacht dat er nog wat gaat gebeuren in de heel zware bergetappes. “Ik denk niet dat de Tour de France met seconden beslist gaat worden”, zei hij in de persconferentie.

Pogacar pakte op de Grand Colombier opnieuw 8 seconden van zijn achterstand terug. Met een versnelling in de laatste honderden meters sloeg hij een klein gat met Vingegaard en kwam 4 seconden eerder over de finish. Omdat hij achter ritwinnaar Michal Kwiatkowski en de Belg Maxim Van Gils als derde over de streep kwam, pakte hij ook nog 4 bonificatieseconden. “Het is een begin”, zei de kopman van UAE Team Emirates. “Het was een goede dag. Het is een kleine overwinning, maar het was het waard.”

De Sloveen prees zijn Deense concurrent. “Hij is een geweldige renner, een van de beste klimmers in de wereld. Het is echt heel lastig om hem los te rijden. Ik heb het met een lange sprint geprobeerd, maar tegen het einde zat ik ook echt op mijn limiet.”

Vingegaard heeft in het algemeen klassement nog 9 seconden voorsprong op de Sloveen van UAE Team Emirates. De komende twee dagen zijn er opnieuw zware bergetappes.