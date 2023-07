Vingegaard houdt leiding op Grand Colombier, ritzege Kwiatkowski

Jonas Vingegaard heeft zijn gele leiderstrui behouden na de dertiende etappe van de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma kwam 4 seconden na zijn rivaal Tadej Pogacar als vierde over de finish op de Grand Colombier. De Pool Michal Kwiatkowski van Ineos Grenadiers won de bergetappe.

Vingegaard had vooraf aan de etappe in het algemeen klassement een 17 seconden voorsprong op zijn Sloveense rivaal van UAE Team Emirates. De Deen verloor door 4 bonificatieseconden 8 tellen op Pogacar en heeft nog 9 seconden voorsprong.

Vlak na het startsein buiten Châtillon-sur-Chalarone regende het aanvallen in de korte etappe van 137,8 kilometer. Pas na zo’n 27 kilometer ontstond er een grote kopgroep met daarin drie Nederlanders: Mike Teunissen (Intermaché-Circus-Wanty), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en Cees Bol (Astana). Veel voorsprong kreeg de groep van negentien renners niet. De wielrenners van UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, hielden de marge een hele tijd op nauwelijks meer dan een minuut. Pas na een tijdje lieten ze de marge oplopen tot ongeveer tweeënhalve minuut.

Teunissen passeerde als eerste de tussensprint na 86 kilometer in Hauteville-Lompnès. De kopgroep begon aan de 17,7 lange beklimming van de Grand Colombier met een voorsprong van iets minder dan 4 minuten. Uit de kopgroep ontsnapte Quentin Pacher als eerste, hij werd later weer gepasseerd door Maxim Van Gils uit België, Harold Tejada uit Colombia en de Brit James Shaw. Dat drietal werd weer op achterstand gezet door Kwiatkowski. De Pool pakte een minuut op zijn medevluchters en hield ook een voorsprong op de groep met klassementsrenners tot aan de finish.

De ploeggenoten van Pogacar bepaalden het tempo in de groep van de favorieten. De Brit Adam Yates versnelde, maar hij werd bijgehaald door Sepp Kuss. Pogacar plaatste zijn aanval in de laatste 500 meter. Hij sloeg een klein gaatje met Vingegaard en kwam achter Van Gils als derde over de streep. Door 4 seconden bonificatie halveerde hij zijn achterstand het klassement, maar hij greep naast het geel.

Voor Kwiatkowski is het de tweede zege in een Touretappe. In 2020 won de Pool, die in 2014 wereldkampioen werd, een rit toen hij met ploeggenoot Richard Carapaz voorop lag.