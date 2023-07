Wielrenners vertrokken op weg naar de Grand Colombier

Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor een korte etappe met een zware finale. De dertiende etappe gaat van Châtillon-sur-Chalaronne naar de top van de Grand Colombier over 137,8 kilometer. De slotklim belooft een felle strijd tussen de klassementsrenners te worden.

De rit blijft lang redelijk vlak, tot de tussensprint op 86 kilometer die ligt na een beklimming die niet meetelt voor het bergklassement. Na een lange afdaling komen de wielrenners aan de voet van de Grand Colombier en volgt een slotklim van 17,7 kilometer, waar rond 17.30 uur de eerste renner wordt verwacht.

Fabio Jakobsen stapte niet meer op in de twaalfde rit en de Spanjaard David de la Cruz moest na een val in die rit opgeven. Geletruidrager Jonas Vingegaard verdedigt een voorsprong van 17 seconden in het algemeen klassement op Tadej Pogacar. De Sloveen won in 2020 de rit met aankomst op de Grand Colombier voor zijn landgenoot Primoz Roglic. De Amerikaan Neilson Powless draagt de bollentrui van het bergklassement. De Belg Jasper Philipsen rijdt in de groene puntentrui.