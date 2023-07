Atleet Foppen scherpt Nederlands record 5000 meter aan

Atleet Mike Foppen heeft het Nederlands record op de 5000 meter verbeterd. De atleet uit Nijmegen kwam bij de Nacht van de Atletiek in het Belgische Heusden-Zolder tot een tijd van 13.05,66. Hij dook daarmee ruim onder zijn oude recordtijd van 13.13,06, die hij in 2020 in Monaco neerzette. Dat vorige record deelde hij met Kamiel Maase, die in 2002 in Berlijn eveneens op 13.13,06 was uitgekomen.

Foppen plaatste zich met zijn tijd voor de WK in Boedapest in augustus, maar hij miste nipt de limiet voor de 5000 meter op de Olympische Spelen van Parijs, die op 13.05,00 staat. “Ik heb mixed feelings, want ik mis net de limiet voor rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische Spelen”, was zijn eerste reactie.

Foppen won de wedstrijd niet. Hij eindigde als zesde in een sterk internationaal veld. De Keniaan Cornelius Kemboi won de race in 13.03,49.