Rodríguez wint eerste Alpenrit in Tour, Vingegaard blijft leider

De Spanjaard Carlos Rodríguez heeft de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste rit in de Alpen, met na de beklimming van de Col de Joux Plane een afdaling naar finishplaats Morzine. De 22-jarige renner van wielerploeg Ineos Grenadiers bereikte met een kleine voorsprong de finish. Achter hem sprintte de Sloveen Tadej Pogacar naar de tweede plaats, net voor Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma blijft leider in het algemeen klassement.

De rit was al na een paar kilometer stilgelegd na een massale valpartij, die drie uitvallers tot gevolg had, onder wie de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes die dertiende stond in het klassement. Niet veel later moest ook de Fransman Romain Bardet, begonnen als twaalfde, opgeven na een val.

Zondag volgt opnieuw een bergrit met een aankomst op hoogte in Saint-Gervais Mont-Blanc.