Tennisser Koolhof wint dubbelspel op Wimbledon

Wesley Koolhof heeft voor de eerste keer in zijn carrière het dubbelspel op Wimbledon gewonnen. De 34-jarige Nederlander was samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski te sterk voor de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië: 6-4 6-4.

Koolhof en Skupski kwamen zaterdag zelden in de problemen. Ze moesten in de zesde game van de eerste set nog een breakpoint wegpoetsen, maar braken vervolgens hun tegenstanders in de volgende game, 4-3. Het bleek voldoende voor de winst in de eerste set. Ook in de tweede set was een enkele break, in de vijfde game, genoeg voor de winst.

Voor Koolhof was het zijn tweede titel op een grandslamtoernooi. Hij won vorig jaar met de Japanse Ena Shibahara het gemengd dubbel van Roland Garros. In het dubbelspel verloor hij tweemaal de finale van de US Open. De huidige nummer twee van de wereld, een positie die hij deelt met Skupski, bereikte niet eerder de eindstrijd op de All England Lawn Tennis Club.