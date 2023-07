Touretappe stilgelegd na massale valpartij

De veertiende etappe van de Tour de France is kort na het begin stilgelegd na een massale valpartij. Zeker twintig renners gingen onderuit. De Spanjaard Antonio Pedrero en de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes zijn het zwaarst getroffen. De renner van Movistar verdween al snel in een ambulance. Meintjes, de nummer 13 van het klassement van de ploeg Intermarché-Circus-Wanty, onderging niet veel later hetzelfde lot.

Onder anderen Wilco Kelderman, de Fransman Adrien Petit, de Colombiaan Esteban Chaves, de Belg Maxim van Gils en de Brit Tom Pidcock moesten zich laten behandelen. De jury had besloten de rit te neutraliseren, waarna de renners, sommigen zittend op het asfalt, wachtten tot ze weer verder mochten. De wegen lagen er nat bij, vermoedelijk de oorzaak van de val.

Na zo’n 25 minuten werd de etappe hervat. Chaves hield het niet veel later voor gezien en werd de veertiende uitvaller in deze Tour.

De rit gaat naar Morzine met onderweg vijf cols.