Wielrenners wacht zware bergetappe naar Morzine met vijf cols

De wielrenners in de Tour de France moeten in de veertiende etappe de hele dag bergop en bergaf. De rit van Annemasse naar Morzine Les Portes du Soleil telt vijf beklimmingen met de zwaarste, de Col de Joux Plane, als laatste. De finish ligt in Morzine na een afdaling.

De rit over 151,8 kilometer begint om 13.20 uur en het gaat meteen bergop. Eerst is er de Col de Saxel van de derde categorie en daarna volgen de beklimmingen van de Col de Cou en de Col du Feu van de eerste categorie. De tussensprint ligt na 65,5 kilometer op de Col de Jambaz die niet meetelt voor het bergklassement.

In het tweede deel van de etappe wacht de wielrenners nog twee lange beklimmingen. Eerst de Col de la Ramaz van 13,9 kilometer van de eerste categorie en daarna de Col de Joux Plane van de buitencategorie. Dat is 11,6 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5. Na een afdaling worden de eerste renners rond 17.30 uur aan de finish verwacht.

Ion Izagirre, twee dagen geleden winnaar van de twaalfde etappe in Belleville-en-Beaujolais, won de rit in Morzine in 2016 na de beklimming van de Col de Joux Plane. Hij bleef toen de Colombiaan Jarlinson Pantano en de Italiaan Vincenzo Nibali voor. Geletruidrager Jonas Vingegaard zei uit te kijken naar de etappe, maar zijn uitdager Tadej Pogacar kroop donderdag met tijdwinst op de Grand Colombier weer een beetje dichterbij.

Vingegaard heeft in het klassement nog een marge van 9 seconden op zijn Sloveense rivaal, die de witte jongerentrui draagt. De Amerikaan Neilson Powless verdedigt de bollentrui van het bergklassement en de Belg Jasper Philipsen start in de groene puntentrui.