Geletruidrager Vingegaard gaat vol vertrouwen slotweek Tour in

Jonas Vingegaard gaat vol vertrouwen de slotweek van de Tour de France in. De klassementsleider van Jumbo-Visma bleef in de vijftiende etappe in het spoor van zijn uitdager Tadej Pogacar uit SloveniĆ«. “Ik voel me goed, het gaat beter en beter”, zei de Deen. “Ik kijk met vertrouwen uit naar de komende dagen.”

Vingegaard kwam gelijk met Pogacar over de finish in Saint-Gervais Mont-Blanc, op 6 minuten van ritwinnaar Wout Poels. Hij pareerde een aanval van de Sloveen in de slotkilometer nadat diens ploeggenoot Adam Yates eerder vooruit was gereden. “Ik denk niet dat het echt een aanval van Yates was. Pogacar liet het wiel gaan en was wellicht van plan om aan te vallen en dan een goede lead-out te krijgen. Ik was blij dat ik zijn wiel kon houden.”

De Deen denkt dat na de rustdag maandag de tijdrit van dinsdag en de bergetappe van woensdag beslissend zullen zijn, maar wees ook op de bergetappe van zaterdag. “Ik houd van korte zware tijdritten zoals die van dinsdag. Er zullen veel tempowisselingen zijn en zo heb ik het graag.”

Pogacar verwacht ook verschillen in de tijdrit en de rit van woensdag. “De tijdrit van dinsdag zal het klassement opschudden en de rit van woensdag heeft enkele van de zwaarste beklimmingen uit het wielrennen”, zei de Tourwinnaar van 2020 en 2021. “Deze ritten zullen de Tour beslissen”, zei de Sloveen die ook aangaf dat het parcours van de tijdrit hem ligt. Hij nam in 2020 met de tijdritzege op de voorlaatste dag de leiderstrui over van zijn landgenoot Primoz Roglic en won toen voor het eerst de Tour.