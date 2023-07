Golfer McIlroy voltooit unieke trilogie met zege op Schotse Open

Golfer Rory McIlroy heeft met zijn overwinning op het Schotse Open een unieke prestatie geleverd. De 34-jarige Noord-Ier is de eerste speler die het Britse Open, het Ierse Open en het Schotse Open op zijn naam wist te schrijven.

McIlroy voltooide zondag de trilogie dankzij twee birdies op de laatste twee holes. De viervoudig majorwinnaar kwam daarmee uit op een totaalscore van -15, één slag beter dan de Schot Robert MacIntyre (-14). De Nederlander Joost Luiten eindigde met een totaal van -2 op de gedeelde 54e plaats na een ronde van 73 slagen.

Met zijn eerste zege in Schotland toonde McIlroy zijn goede vorm richting het Britse Open van volgende week op de Royal Liverpool Golf Club. Op dezelfde baan won McIlroy in 2014 het Britse Open, de laatste van zijn vier majors. Hij schreef twee jaar later het Ierse Open op zijn naam.