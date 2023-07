Klaver breekt na Bol ook barrière van 50 seconden op 400 meter

Lieke Klaver heeft zichzelf overtroffen op de 400 meter bij de wedstrijd uit de Diamond League in het Poolse Chorzow. De Enkhuizense liep voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 50 seconden. Klaver liep 49,81 seconden en eindigde daarmee in de race op de tweede plaats achter de Poolse Natalia Kaczmarek, die won in 49,48. Klaver hapte bijna 4 tienden van haar persoonlijk record af, dat stond op 50,18.

Klaver is na regerend Europees kampioene Femke Bol de tweede Nederlandse die erin slaagt onder de 50 seconden te lopen op het sprintnummer. Bol heeft met 49,44 het Nederlands record outdoor in handen. De Amersfoortse kwam dit seizoen tot 49,82, precies 1 honderdste langzamer dan Klaver. Bol liep haar beste seizoenstijd in hetzelfde stadion eind juni bij het EK voor landenteams.