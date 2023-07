Mont Blanc decor voor mogelijk nieuw gevecht Vingegaard-Pogacar

Een dag voor de rustdag moet er door de renners in de Tour de France nog een keer flink worden geklommen. Vanuit Les Gets wordt koers gezet richting Saint-Gervais, waar de finish ligt in de buurt van de Mont Blanc op 1372 meter hoogte. De slotklim is van de eerste categorie. Eerder in de rit zijn er vier hellingen waarvan er nog twee in die op een na zwaarste categorie zijn ingedeeld.

Na de rit naar Morzine van zaterdag start Jonas Vingegaard opnieuw in de gele leiderstrui. De strijd met de Sloveen Tadej Pogacar is bijzonder spannend. De Deen van Jumbo-Visma heeft een marge van 10 seconden.

De officieuze start is om 13.05 uur in Les Gets. In de buurt van het Meer van Annecy is na 77 kilometer de streep voor de tussensprint getrokken. Pas daarna begint het serieuze klimwerk met onder meer de Col de la Forclaz de Montmin en de Col de la Croix Fry. Met de Mont Blanc als decor gaat het de laatste 7 kilometer weer omhoog, een nieuwe kans wellicht voor een duel tussen de twee topfavorieten die elkaar continu uitdagen.

Op dezelfde plaats won Romain Bardet in 2016 een rit. De Franse kopman van DSM-Firmenech moest zaterdag na een val opgeven.

De finish van de rit over 179 kilometer is gepland rond 18.15 uur.