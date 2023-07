Poels soleert naar Nederlandse zege in vijftiende Touretappe

Wout Poels heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 35-jarige wielrenner van Bahrain Victorious kwam in de bergrit van Les Gets naar Saint-Gervais Mont-Blanc na 179 kilometer solo aan en zorgde voor de eerste Nederlandse etappezege in deze Ronde van Frankrijk. Wout van Aert werd op 2 minuten tweede. De Fransman Mathieu Burgaudeau werd derde.

Voor Poels, in 2016 winnaar van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, is het de eerste etappezege in de Tour de France. De Limburger, jarenlang de meesterknecht van Chris Froome bij diens Tourzeges, won in 2011 een rit in de Vuelta. Poels bezorgt zijn ploeg in deze Tour de tweede overwinning na de zege van Pello Bilbao in de tiende etappe.

Jonas Vingegaard behield zijn leiderstrui. De Deen van Jumbo-Visma pareerde in de slotkilometer een aanval van Tadej Pogacar en kwam in Saint-Gervais Mont-Blanc gelijk met zijn Sloveense uitdager over de finish, zes minuten na Poels. Vingegaard heeft in het algemeen klassement 10 seconden voorsprong op Pogacar.

De wielrenners hebben maandag een rustdag. Dinsdag is er een individuele tijdrit van 22,4 kilometer met aankomst bergop.