Wielrenners onderweg in vijftiende etappe naar Mont Blanc

De wielrenners zijn onderweg in de vijftiende etappe van de Tour de France. De renners vertrokken om 13.20 uur, na de officieuze start in Les Gets ruim een kwartier eerder. De finish in Saint-Gervais Mont-Blanc na 179 kilometer wordt rond 18.15 uur verwacht.

In Bluffy, in de buurt van het Meer van Annecy, is na 77 kilometer de streep voor de tussensprint getrokken. Daarna volgen lastige beklimmingen, eerst de Col de la Forclaz de Montmin en de Col de la Croix Fry van de eerste categorie. Na beklimmingen van de derde en tweede categorie is er de steile slotklim op de Mont Blanc naar een hoogte van 1372 meter.

Het peloton vertrok zondag zonder de Franse klassementsrenner Romain Bardet en de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die in de veertiende etappe na een val moesten opgeven. Ook de Nederlander Ramon Sinkeldam voltooide de veertiende etappe niet. De Colombiaan Daniel Felipe Martínez is zondag niet meer van start gegaan.

Jonas Vingegaard start opnieuw in de gele leiderstrui. De strijd met de Sloveen Tadej Pogacar, die de witte trui draagt, gaat ook in deze Alpenetappe verder. De Deen van Jumbo-Visma heeft een marge van 10 seconden. Vingegaard leidt ook het bergklassement, maar de Amerikaan Neilson Powless draagt de bollentrui. Jasper Philipsen rijdt in het groen.