Van Duijn en Jansen naar WK-finale schoonspringen synchroon

Inge Jansen en Celine van Duijn hebben zich bij de wereldkampioenschappen schoonspringen in het Japanse Fukuoka gekwalificeerd voor de finale synchroon vanaf de 3-meterplank. Het Nederlandse duo behaalde in de voorronde een score van 259,80 punten, goed voor de tiende plaats.

Van de achttien deelnemende koppels gingen er twaalf door naar de finale. De hoogste score werd behaald door de Chinese springers Yani Chang en Yiwen Chen: 327,42 punten. De finale begint maandag om 08.30 uur Nederlandse tijd.

De 30-jarige Van Duijn deed op de Olympische Spelen in Tokio mee op de 10-metertoren, maar ze kon op dat onderdeel niet meer op uitkomen na een schouderblessure. Na een operatie vormt ze nu een duo met de 29-jarige Jansen, die in 2021 vijfde werd in de olympische finale van de 3-meterplank. Ze willen samen naar de Spelen van 2024 in Parijs.