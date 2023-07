Vingegaard wil dromen laten uitkomen in slotweek van Tour

Jonas Vingegaard kijkt met veel vertrouwen uit naar de slotweek van de Tour de France. “Ik weet wat ik kan en ik verkeer in een uitstekende vorm”, zei de Deense drager van de gele leiderstrui op de tweede rustdag van de Ronde van Frankrijk. “Ik geloof in mezelf en heb ook vertrouwen in ons plan. We moeten dat gewoon volgen.”

Jumbo-Visma, de sterke ploeg van Vingegaard, deed er de afgelopen dagen alles aan om Tadej Pogacar te slopen. Maar de Sloveense kopman van UAE Team Emirates gaf geen krimp in de Alpen. Pogacar begint dinsdag met een achterstand van slechts 10 seconden op Vingegaard aan een lastige individuele tijdrit over ruim 22 kilometer.

De strijd om de eindzege van de Tour wordt waarschijnlijk beslist in de tijdrit van dinsdag, de loodzware bergetappe van woensdag of in de voorlaatste rit van zaterdag door de Vogezen.

Vingegaard gaat er alles aan doen om de Ronde van Frankrijk net als vorig jaar te winnen. “Hopelijk kan ik tot Parijs in het geel blijven”, zei hij. “Ik weet hoe het vorig jaar was en ik zal vechten tot het einde om dromen te laten uitkomen.”