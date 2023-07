Vollering onbetwiste kopvrouw SD Worx voor Tour de Femmes

De Nederlandse wielerploeg SD Worx trekt met de sterkst mogelijke selectie naar de komende Tour de France voor vrouwen. Doel is kopvrouw Demi Vollering aan de eindzege te helpen. Mischa Bredewold, Elena Cecchini, Lotte Kopecky, Christine Majerus, Marlen Reusser en Lorena Wiebes gaan haar ondersteunen. “Ons doel is om de gele trui mee naar huis te nemen. Met deze sterke en uitgebalanceerde ploeg zullen we er alles aan doen om dat te bereiken”, blikt ploegleider Danny Stam vooruit.

De Tour de Femmes begint zondag in Clermont-Ferrand en eindigt zondag 30 juli in Pau. Het is de tweede editie van de Tour voor vrouwen. Annemiek van Vleuten won vorig jaar de eerste editie. “Het is een zwaar parcours met een aantal echt moeilijke etappes”, weet Stam. “Je kunt de Tour de France in een oogwenk verliezen en je moet elke dag scherp zijn, omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Demi Vollering heeft zich op alle vlakken verbeterd en is beter dan vorig jaar, maar de concurrentie is de laatste weken ook sterker geworden. Ik verwacht dat we een mooie Tour gaan zien met veel strijd.”

Vollering maakt een ijzersterk seizoen door. De 26-jarige renster won in maart Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Daarna was ze achtereenvolgens de beste in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Ronde van Spanje won ze de slotetappe en greep ze met 9 seconden net naast de eindzege, die voor Van Vleuten was. Eind juni veroverde ze de Nederlandse titel op de weg. “Haar voorjaar was subliem. We gaan vol voor het geel met haar. Van Vleuten bewees in de Giro Donne dat ze weer op niveau is, maar Demi heeft in alle opzichten laten zien dat ze stappen heeft gemaakt. Vooral mentaal is ze veel sterker geworden”, aldus Stam.