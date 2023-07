Volleybalster Schoot beëindigt loopbaan

Volleybalster Myrthe Schoot beëindigt haar loopbaan. De 34-jarige Schoot kwam 387 keer uit voor Oranje.

“De energie en opofferingen die je moet doen om topsport te kunnen bedrijven, werden de laatste tijd zwaarder. Topsport is egoïstisch en eendimensionaal. Ik merkte dat mijn doel steeds minder duidelijk werd. Er kwamen nieuwe dingen op mijn pad en ik maakte enorme sprongen in mijn maatschappelijke ontwikkeling”, aldus de libero. “Ik ontdek nu wie ik ben buiten de topsport. Het voelt bevrijdend, spannend en uitdagend om zelf plannen te maken en de regie over mijn leven te voeren. Daarnaast voelt het ontzettend fijn om na al die jaren van huis meer tijd thuis door te brengen met mijn familie en vrienden.”

Schoot pakte drie keer zilver op het WK, in 2009, 2015 en 2017. Ze werd twee keer landskampioen van Nederland, met Dela Martinus, en werd ook drie keer kampioen van Duitsland.