Wielrenners kunnen op tweede rustdag bijkomen van zware bergritten

De wielrenners krijgen maandag na drie zware bergetappes in de Tour de France hun welverdiende tweede rustdag. Voor een aantal van de renners staat er wel een persconferentie op het programma.

De rustdag in de Alpen volgt na drie lastige dagen, waarbij nogal wat renners bovendien moeten bijkomen van de verwondingen van de talloze valpartijen.

Dinsdag staat de enige tijdrit van deze Ronde van Frankrijk op het programma. Het is een rit van 22,4 kilometer met een oplopende finish naar Combloux met daarin de Côte de Domancy van de tweede categorie.

Jonas Vingegaard gaat de rustdag in als geletruidrager. De Deen van Jumbo-Visma heeft in het algemeen klassement tien seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar. De Italiaan Giulio Ciccone is de nieuwe drager van de bollentrui. Jasper Philipsen draagt de groene puntentrui.