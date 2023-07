Australië ziet af van Commonwealth Games vanwege hoge kosten

De Australische deelstaat Victoria heeft zich teruggetrokken als gastheer van de Commonwealth Games in 2026. De regering vindt het sportevenement veel te duur. “Ik ga geen geld weghalen bij ziekenhuizen en scholen om een evenement te financieren dat drie keer zoveel kost als vorig jaar werd geraamd en begroot”, zei premier Dan Andrews op een persconferentie.

De kosten van de vierjaarlijkse Commonwealth Games, waar sporters uit Groot-Brittannië en de voormalige Britse koloniën aan meedoen, waren begroot op omgerekend 1,5 miljard euro, maar zijn opgelopen tot 4,2 miljard euro. “Eerlijk gezegd, dat bedrag voor een twaalfdaags sportevenement, dat doen we niet”, aldus Andrews.

De vorige Commonwealth Games, ook wel Gemenebestspelen genoemd, waren in 2022 in Birmingham. Die Engelse stad stapte in nadat Zuid-Afrika de organisatie was ontnomen. De Australische staat Victoria bood zich vorig jaar aan als organisator nadat geen enkel land interesse toonde.