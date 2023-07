IOC: we mogen atleten niet straffen voor daden van hun regering

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft nogmaals gezegd dat hij vindt dat atleten uit Rusland en Belarus aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024 mogen meedoen. “Ze moeten niet worden gestraft voor de daden van hun regeringen”, aldus de Duitser, die vindt dat ze onder neutrale vlag in de Franse hoofdstad van de partij kunnen zijn.

“Wij hebben een verantwoordelijkheid om alle atleten van de wereld te verenigingen in een vreedzame competitie”, vervolgde Bach.

Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben Rusland en Belarus vooralsnog geen uitnodiging van het IOC gekregen om – als land – aan het evenement in Parijs deel te nemen. Meerdere landen en internationale sportfederaties zien de betreffende atleten het liefst echter in het geheel niet aan de start verschijnen.