Jorgenson niet meer van start in Tour de France

De Amerikaanse wielrenner Matteo Jorgenson gaat vanwege fysieke problemen niet meer van start in de zestiende etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit van Passy naar Combloux. Jorgenson was eerder in de Tour dicht bij de ritzege op de Puy de Dôme, waar hij pas kort voor de finish werd bijgehaald door de Canadees Michael Woods. Vier dagen later eindigde de 24-jarige Amerikaan van Movistar nog als derde in de twaalfde etappe.

“We moeten helaas melden dat Matteo niet verder kan in deze Tour. Hij heeft een spierblessure in het linkerdijbeen en ondervindt ook last van een pijnlijk zitvlak”, meldt de Spaanse ploeg, die nog maar met vier renners in de Tour is. Jorgenson is de twintigste uitvaller van dit jaar. Hij stond 48e in het algemeen klassement.