Mørkøv als eerste renner begonnen aan tijdrit in Tour

De Deense wielrenner Michael Mørkøv is om 13.05 uur als eerste van start gegaan in de zestiende etappe van de Tour de France. Het is een individuele tijdrit over 22,4 kilometer van Passy naar Combloux over heuvelachtig terrein. Pas laat in de middag komen de klassementsmannen in actie. De Deense geletruidrager Jonas Vingegaard start om 17.00 uur als laatste. Twee minuten ervoor is zijn grote rivaal Tadej Pogacar dan al vertrokken. De Sloveen heeft in het klassement een achterstand van 10 seconden.

Wout van Aert behoort net als Vingegaard, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma, ook tot de kanshebbers. De Belg verlaat om 16.19 uur het startpodium. In het begin loopt de weg al licht omhoog. Naar het einde toe is met de Côte de Domancy een beklimming van de tweede categorie in het parcours opgenomen. Ook de laatste 3 kilometer gaan in licht stijgende lijn. De vraag is of renners voor de klim hun tijdritfiets verwisselen voor een normaal model.

Rond 17.30 uur moet blijken of Vingegaard zijn gele trui kan behouden.