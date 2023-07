Olympisch kampioene verspringen Mihambo mist WK door blessure

Olympisch- en tweevoudig wereldkampioene verspringen Malaika Mihambo heeft zich afgemeld voor de WK atletiek volgende maand in Boedapest. De 29-jarige Duitse atlete is tijdens de nationale kampioenschappen geblesseerd geraakt. “Heel triest dat ik het seizoen niet kan voortzetten als gepland en Boedapest moet afzeggen”, meldde ze aan persbureau DPA. “Iedereen heeft op de Duitse kampioenschappen kunnen zien dat ik in topvorm op weg was naar de WK.”

Mihambo is de olympische kampioene van Tokio 2021. Ze won de wereldtitel in 2022 in Eugene en in 2019 in Doha. Haar persoonlijk record is 7,30 meter. Bij de Duitse titelstrijd kwam ze tot 6,93 meter, maar scheurde ze ook een spiertje in haar dijbeen.