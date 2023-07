Paralympische sporters ook gehuldigd in TeamNL Huis

Tijdens de Paralympische Spelen van volgend jaar in Parijs worden de medaillewinnaars voor het eerst in het TeamNL Huis, de opvolger van het Holland Heineken House, gehuldigd. Bij eerdere edities van de Paralympische Spelen was er een hotellobby of een zaal ingericht om de fans te ontvangen en medaillewinnaars te huldigen.

Volgens NOC*NSF “is gelijkwaardigheid van de Paralympische Spelen een principieel uitgangspunt”. “Nederland heeft een naam hoog te houden op paralympisch gebied en daar zijn we enorm trots op. Dat laten we hiermee ook zien. We willen de paralympische sporters eren en waarderen voor hun inzet en prestaties, net zoals we dat doen tijdens de Olympische Spelen”, aldus Marc van den Tweel, de algemeen directeur van NOC*NSF.

In april werd bekend dat er in Parijs een TeamNL Huis komt, een locatie die volledig in handen is van NOC*NSF en Sportcentrum Papendal. Het wordt de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat er een fysieke plek komt tijdens de Spelen waar de sporters en fans elkaar kunnen ontmoeten. In het TeamNL Huis komen volgens NOC*NSF onder meer een restaurant, een expositieruimte en een studio voor Nederlandse media.

De Paralympische Spelen duren van woensdag 28 augustus tot en met zondag 8 september.