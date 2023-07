Synchroonzwemsters Steenbeek en De Brouwer als zesde naar finale

Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben zich bij de WK in Fukuoka als zesde geplaatst voor de finale van de vrije kür. Het nationaal duet zwom in de voorronde naar een puntentotaal van 217.6916. De beste twaalf duo’s plaatsten zich voor de eindstrijd, die donderdag om 12.30 uur Nederlandse tijd is.

De Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri presteerde met 251.4313 punten het best.

Else Praasterink wist zich bij het schoonspringen op het onderdeel toren net niet te verzekeren van een plek in de halve finales. Vijf sprongen vanaf het 10 meterplatform leverden haar een puntentotaal op van 151.95, goed voor de negentiende plaats. Ze kwam daarmee slechts 0,25 punt tekort om naar de halve eindstrijd door te gaan. De 20 jaar oude Praasterink had bij de beste achttien moeten eindigen.