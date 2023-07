Tennisser Brouwer wint in Newport van Purcell

Tennisser Gijs Brouwer heeft op het ATP-toernooi van Newport in zijn eerste partij gewonnen van Max Purcell. Hij versloeg de Australiƫr op het Amerikaanse gras in twee sets, 6-4 6-1. Brouwer had daar 1 uur en 12 minuten voor nodig.

In het eerste bedrijf brak de Nederlander zijn tegenstander bij 5-4, waarmee hij meteen de set naar zich toetrok. In het tweede deel nam hij sneller afstand, om met duidelijk verschil te winnen (6-1).

Brouwer kwam onlangs op Wimbledon niet ver. Als debutant op het Londense gras verloor hij in de openingsronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev.