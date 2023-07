Van der Poel doet het rustig aan maar ziet toch af in tijdrit

Mathieu van der Poel deed het dinsdag in de individuele tijdrit in de Tour de France rustig aan, maar het beoogde effect bleef uit. “Juist dan zie je toch het meeste af”, vertelde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck, die nog steeds niet topfit is. “Vooral mentaal is het lastig als je niet rijdt om te winnen of iets te verdedigen hebt.”

Van der Poel is niet topfit. “Ik ben niet echt ziek, maar heb nog wel steeds last van hoesten. Op de rustdag heb ik vrijwel de hele dag op bed gelegen en vandaag eigenlijk ook, op het moment na dat ik hier moet rijden. Vorige week heb ik drie dagen aan de antibiotica gezeten”, vertelde hij na zijn optreden op de 22 kilometer lange tijdrit van Passy naar Combloux. “Ik hoop dat het de komende dagen beter gaat. De tweede week was niet makkelijk. Die ben ik eigenlijk nog wel redelijk vlot doorgekomen.”

De Tour voortijdig verlaten met het oog op de WK wielrennen in Glasgow, vindt Van der Poel vooralsnog geen optie. “Ik denk dat het goed is om de Tour uit te rijden, maar het is vervelend als je niet topfit bent.”