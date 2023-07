Vingegaard neemt met zege in tijdrit Tour afstand van Pogacar

Jonas Vingegaard heeft in de zestiende etappe van de Tour de France zijn rivaal Tadej Pogacar op grote achterstand gezet. De Deense geletruidrager van Jumbo-Visma was veruit de snelste over de 22 tijdritkilometers tussen Passy en Combloux. De Sloveen Pogacar was wel goed voor de tweede tijd, maar moest ruim anderhalve minuut toegeven. De Belg Wout van Aert, ploeggenoot van Vingegaard, werd derde.

Het verschil in het klassement tussen Vingegaard en Pogacar groeide naar 1 minuut en 48 seconden.

Woensdag volgt nog een zware Alpenrit met in de slotfase de beklimming van de Col de la Loze. Dat is de laatste beklimming in deze Tour van de buitencategorie. De finish ligt iets verderop in skioord Courchevel waar het nog even met een stijgingspercentage van 18 procent omhoog gaat. De Tour eindigt zondag in Parijs.