Wielerploeg DSM-Firmenich blundert bij tijdrit in Tour

De individuele tijdrit in de Tour de France is voor wielerploeg DSM-Firmenich dramatisch begonnen. De Australiërs Alex Edmondson en Sam Welsford verschenen kort na elkaar beiden te laat op het startpodium, waarna ze meteen op de fiets sprongen en vertrokken.

De kort na hen gestarte Duitser John Degenkolb ging niet veel later in de eerste bocht onderuit. Hetzelfde overkwam even later zijn Nederlandse ploeggenoot Nils Eekhoff.

De zestiende etappe van de Tour voert van Passy naar Combloux. De betrokken DSM-renners spelen geen rol in het klassement.