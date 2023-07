Wimbledonkampioen Alcaraz zegt deelname aan Hopman Cup toe

Carlos Alcaraz heeft zijn deelname aan de Hopman Cup toegezegd, het landentoernooi voor gemengde tennisteams dat deze week wordt afgewerkt in Nice. “Ik kan niet wachten om mee te doen. Spelen voor Spanje maakt me altijd trots”, liet de winnaar van Wimbledon weten in de Spaanse sportkant Marca. De toernooiorganisatie bevestigde eveneens zijn komst. “We hebben zijn hotelkamer geboekt en hij komt”, zei een woordvoerster.

Alcaraz zegevierde zondag op het gras van Wimbledon door in de finale Novak Djokovic te verslaan. Het was zijn tweede grandslamtitel. Voor komende vrijdag staat zijn enkelpartij tegen de Belg David Goffin op het programma. De 20-jarige nummer 1 van de wereld vormt een koppel met Rebeka Masarova, de nummer 72 van de wereld bij de vrouwen. Zij vervangt Paula Badosa, die zich afmeldde met een rugblessure.

De Hopman Cup werd traditioneel in het begin van het jaar gespeeld in Australië. De laatste keer was in 2019 in Perth. Tennisfederatie ITF beëindigde het contract met de Australische tennisbond en sloot met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst af, waarin is afgesproken dat de Hopman Cup tot en met 2027 in de Franse kunstplaats Nice wordt gespeeld.

Zes landen doen mee aan de komende editie. Naast Spanje en België zijn dat Kroatië, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland.