Zweedse tennisser Ymer achttien maanden geschorst

De Zweedse tennisser Mikael Ymer is voor achttien maanden geschorst omdat hij heeft verzuimd om zijn verblijfplaatsen te melden, zegt het internationaal sporttribunaal CAS. De pupil van coach Robin Haase ging drie keer in de fout tijdens een periode van twaalf maanden. De zogenoemde whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om.

De internationale tennisfederatie ITF was naar het CAS gestapt, nadat een onafhankelijk tribunaal Ymer eerder had vrijgesproken. Het CAS oordeelde vervolgens dat de speler in april 2021, augustus 2021 en november 2021 zijn verplichtingen niet was nagekomen. Ymer accepteerde de eerste twee data, maar vond zelf dat er geen sprake was van nalatigheid bij de laatste gelegenheid.

De 24-jarige Ymer, de huidige nummer 51 van de wereld, bereikte onlangs nog de derde ronde op Wimbledon. Hij wordt sinds kort gecoacht door Haase, die zijn nieuwe werkzaamheden combineert met zijn eigen loopbaan.