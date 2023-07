Zwemster Van Rouwendaal wint zilver op de 5 kilometer open water

Sharon van Rouwendaal is als tweede geëindigd op de 5 kilometer open water van de WK in het Japanse Fukuoka. De 29-jarige Nederlandse zwemster moest de Duitse Leonie Beck voor laten gaan. Het brons was voor Ana Marcela Cunha uit Brazilië.

“Het voelde supergoed na 400 meter. Onze coach had voor Moesha Johnson en mij dezelfde tactiek bedacht. Na de eerste ronde moesten we tempo maken”, zei Van Rouwendaal na afloop. “We waren los en ik denk dat Beck de groep terug heeft gebracht. In wilde uit haar lijn, maar op het eind lag Cunha een beetje in de weg. Ze was wel kapot merkte ik. Dat ik haar heb verslagen is niet niks.” Cunha is de regerend olympische kampioene op de 10 kilometer.

De 63 deelnemers moesten drie rondes zwemmen in het warme water (28,2 graden Celsius) van de Seaside Momichi Beach Park. Vanaf de start lag het tempo meteen hoog. Van Rouwendaal positioneerde zich vooraan en controleerde op die manier de wedstrijd achter de Australische koploper Johnson, waarmee ze traint in het Duitse Maagdenburg.

Bij het ingaan van de laatste ronde sloten Beck en Cunha aan. Van Rouwendaal nam de leiding over, maar zag Beck voor een andere lijn kiezen. In de slotfase werd een lange sprint van zo’n 500 meter ingezet waarbij Beck het hoge tempo tot het einde volhield. Van Rouwendaal passeerde Cunha nog met de finish reeds in zicht.

De 5 kilometer open water is geen olympische afstand. Van Rouwendaal slaagde er afgelopen zaterdag niet in haar wereldtitel op de 10 kilometer in het open water te prolongeren. Ze moest na een fotofinish genoegen nemen met de vierde plaats. Daardoor plaatste ze zich nog niet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De 29-jarige Van Rouwendaal krijgt volgend jaar februari bij de WK in Doha een nieuwe kans. Ze moet dan bij de beste twaalf eindigen om voor de vierde keer in haar loopbaan een olympisch startbewijs af te dwingen.

Van Rouwendaal veroverde in 2016 goud op de 10 kilometer van de Spelen in Rio de Janeiro. Tijdens de laatste Spelen in Tokio moest ze op die afstand genoegen nemen met zilver.