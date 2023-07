Zwemtalent Van Kooten met hulp van ‘Kromo’ op weg naar succes

Op 12-jarige leeftijd won Janna van Kooten de Ranomi Cup. Deze prijs voor jonge zwemtalenten is vernoemd naar haar grote voorbeeld en provinciegenote Ranomi Kromowidjojo. De inmiddels 18-jarige Van Kooten wil graag in de voetsporen treden van de drievoudig olympische kampioene. Met haar debuut bij de wereldtitelstrijd in het Japanse Fukuoka die zondag begint, zet de Groningse weer een belangrijke stap.

Van Kooten zit regelmatig bij Kromowidjojo aan de keukentafel. Ook bellen en appen de twee veel. Van Kooten zwemt wel wat andere afstanden dan Kromowidjojo. De 200 en 400 meter vrij zijn haar favoriete nummers. “Maar het is echt fijn om met haar over zwemmen te praten. Ze zegt vaak dat ik vooral mezelf moet blijven. Dat doet je goed om dat van zo’n iemand te horen. Ik kan altijd bij haar terecht. Ze wordt gezien als de Groningse zwemheld. Hopelijk kan ik haar ooit opvolgen.”

De zwemster uit Niekerk had zich dit jaar aanvankelijk tot doel gesteld om mee te mogen doen aan de EK onder 23 jaar. Maar sneller dan verwacht kwam de WK binnen handbereik. Ze heeft de afgelopen maanden grote stappen gezet. “Ik denk dat het komt dat ik een goede balans heb gevonden tussen het zwemmen en mijn ‘gewone’ leven.”

Van Kooten begon met zwemmen bij een club in Oldekerk en verhuisde daarna naar de Groningse vereniging Trivia, waar ook Kromowidjojo in haar jonge jaren trainde. Twee jaar geleden verhuisde ze naar Eindhoven om aan de slag te gaan met coach Patrick Pearson. Maar ze zat niet lekker in haar vel. Ze voelde zich eenzaam in haar appartement in Brabant. Het kostte haar echter veel moeite om hier met haar coach over te praten.

“Ik wilde niet gezien worden als buitenbeentje of aansteller. Maar Patrick reageerde positief en heeft mij nu meer ruimte gegeven om een paar dagen per week naar Groningen te gaan en daar te trainen. Ik kreeg daardoor het plezier voor 100 procent terug en heb kunnen laten zien wat er in mij zit.” Van Kooten doet naast het zwemmen ook een opleiding tot apothekersassistente. “Ik vind het fijn er iets anders bij te doen en zie mezelf straks wel in een apotheek werken.”

Maar ze wil zich de komende tijd vooral op haar zwemloopbaan richten. Vorig jaar maakte ze deel uit van de estafette die bij de EK verrassend goud won op de 4×200 meter vrij. Dat succes heeft haar extra motivatie gegeven. Voorzichtig droomt ze ook van de Spelen volgend jaar in Parijs. “Dat is echt mijn ultieme doel. Het zou geweldig zijn als dit lukt. Maar ik wil mezelf ook niet te veel druk opleggen. Ik wil nu eerst in Japan goede races zwemmen.”