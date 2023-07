Amerikaanse voetbalsters hekelen federaal centrum tegen misbruik

De voetbalsters van het Amerikaanse nationale elftal hebben kritiek op het federale centrum dat klachten over misbruik in de sport behandelt. Volgens de speelsters faalt de instantie, SafeSport, in het doel waar ze voor is opgericht en dat is een veiliger sportklimaat. “Er zitten grote fouten in de processen”, valt te lezen in een brief die de 23 internationals hebben verstuurd aan het Amerikaanse Congres. Ze vragen de volksvertegenwoordigers om in te grijpen.

De Amerikaanse voetbalsters maken hun klacht bekend kort voor het WK voetbal in Australiƫ en Nieuw-Zeeland, waarin de ploeg titelverdediger is. Ze doen hun oproep tot verandering enkele maanden nadat uit een onafhankelijk onderzoek was gebleken dat er sprake was van misbruik en seksueel wangedrag bij meerdere teams uit de hoogste divisie van het vrouwenvoetbal (NSWL).

SafeSport is in 2017 opgericht door het Congres als onafhankelijk orgaan om misbruik binnen de sport aan te pakken en een klimaat te scheppen waarin grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen. Daarin is het niet geslaagd, zeggen de internationals. “SafeSport werd opgericht met nobele en belangrijke bedoelingen, maar wij geloven dat zoals het er nu voor staat, SafeSport faalt in wat het had moeten bereiken”, aldus de speelsters.

Ze hekelen vooral de beroeps- en arbitrageprocedures van de instantie, die volgens de speelsters “schadelijk en traumatiserend kunnen zijn voor slachtoffers van misbruik”.