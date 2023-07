Tennisser Van Rijthoven ondergaat toch operatie aan elleboog

Tennisser Tim van Rijthoven heeft een operatie aan zijn rechter elleboog ondergaan. De Brabander hoopt na de ingreep weer terug te keren op zijn oude niveau, laat hij weten op Instagram.

De 26-jarige Van Rijthoven brak vorig jaar door met de verrassende eindzege in het grastoernooi van Rosmalen en wist daarna de vierde ronde te bereiken van Wimbledon. Daarna viel hij ver terug door blessureleed.

“Een paar dagen geleden hebben we besloten om mijn rechter elleboogband te opereren. Ik heb er gedurende mijn hele carrière veel last van gehad en we hebben geprobeerd het te verhelpen door allerlei behandelingen te doen, maar zonder echt succes”, schrijft Van Rijthoven, die door de fysieke tegenslag dit jaar nog maar weinig speelde. Hij moest ook afzeggen voor Rosmalen.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat deze operatie me zal helpen om weer terug te komen op het niveau waarop ik was en voor meer te vechten. Dank aan alle specialisten en artsen voor het voltooien van een succesvolle operatie.”

Van Rijthoven stond vorig jaar op de rand van de top 100 van de wereldranglijst, maar is door de blessureperikelen afgezakt naar de 395e positie.