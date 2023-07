Tourdebutant Gall kan zege in koninginnenrtit niet geloven

Met een aantal van zijn ploeggenoten van AG2R-Citroën voor het podium ontving de Oostenrijker Felix Gall de bloemen die horen bij ritwinst in de Tour de France. Het ongeloof straalde er nog vanaf. “Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Het is ongelooflijk. Dat was dit hele jaar al, maar nu win ik ook nog de koninginnenrit in de Tour de France”, zei Gall even ervoor in het interview kort na de finish.

Gall (25) boekte in juni in de Ronde van Zwitserland met een ritzege zijn eerste overwinning als wielerprof. Die loopbaan begon in de opleidingsploeg bij Sunweb waar hij ook prof werd in 2020 en een jaar nog bij opvolger DSM reed. In de Tour viel hij dit jaar al op met de derde plaats in de eerste Pyreneeënrit naar Laruns. “Ik wil de hele ploeg bedanken. Het is niet makkelijk om een koers van drie weken te rijden. En dan werd ik na een paar dagen ook nog aangewezen als kopman.” Dat gebeurde nadat de beoogde leider, de Australiër Ben O’Connor, niet het gewenste niveau haalde.

“Ik ben de hele Tour heel gefocust. Ik heb hard gewerkt en begon me de laatste dagen steeds beter te voelen.” Dat bleek in de rit over de Col de la Loze. Gall, meegegaan in een vroege ontsnapping, kwam als eerste boven met nog 6 kilometer richting finish. “Ik was bang dat ik op het laatste moment nog ingehaald zou worden. Aanvankelijk had ik niet gedacht dat de vroege ontsnapping kansrijk zou zijn. Ik was eigenlijk mee zodat ik voor de laatste klim een gat zou hebben op de favorieten. Maar uiteindelijk bleek dat het echt goed ging en heb ik gewacht tot het steile stuk om aan te vallen. Anderhalf jaar geleden had ik me echt niet kunnen voorstellen dat dit me zou overkomen.”